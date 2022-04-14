Blockzero Labs (XIO) Tokenomie

Blockzero Labs (XIO) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Blockzero Labs (XIO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Blockzero Labs (XIO) Informatie

Blockzero Labs is a DAO community of 5000+ Citizens from all across the globe. We give Web3 projects the community, capital, and connections they need to reach escape velocity. We are also passionate about launching innovative, original, and experimental ideas into the decentralized world.

Blockzero Labs (XIO) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Blockzero Labs (XIO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 80.03K
$ 80.03K$ 80.03K
Totale voorraad:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Circulerende voorraad:
$ 37.39M
$ 37.39M$ 37.39M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 214.01K
$ 214.01K$ 214.01K
Hoogste ooit:
$ 0.929384
$ 0.929384$ 0.929384
Laagste ooit:
$ 0
$ 0$ 0
Huidige prijs:
$ 0.00214014
$ 0.00214014$ 0.00214014

Blockzero Labs (XIO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Blockzero Labs (XIO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal XIO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel XIO tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van XIO begrijpt, kun je de live prijs van XIO token verkennen!

