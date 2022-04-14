BlackWork (BLWK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BlackWork (BLWK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BlackWork (BLWK) Informatie BLACKWORK is a crypto meme token that has taken the Binance Smart Chain (BSC) network by storm. Named after the infamous internet meme $BLACKWORK, this token has gained a huge following in the crypto community due to its unique and fun nature. In the heart of the blockchain revolution, where memes meet markets and culture drives capital, one name rises — BLACKWORK ($BLWK). It's not just a meme. It's a movement. It's art, it's alpha, it's attitude. It tells the story of patience, belief, and digital community — all wrapped in one collectible masterpiece Officiële website: https://blackwork.site/ Whitepaper: https://blackwork.site/whitepapper Koop nu BLWK!

BlackWork (BLWK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BlackWork (BLWK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43.01K $ 43.01K $ 43.01K Totale voorraad: $ 634.90M $ 634.90M $ 634.90M Circulerende voorraad: $ 634.90M $ 634.90M $ 634.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.01K $ 43.01K $ 43.01K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BlackWork (BLWK) prijs

BlackWork (BLWK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BlackWork (BLWK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BLWK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BLWK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BLWK begrijpt, kun je de live prijs van BLWK token verkennen!

Prijsvoorspelling van BLWK Wil je weten waar je BLWK naartoe gaat? Onze BLWK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BLWK token!

