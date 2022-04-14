BitMEX (BMEX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BitMEX (BMEX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BitMEX (BMEX) Informatie BMEX is the token for the BitMEX derivative exchange. Traders on the platform will be able to start earning BMEX tokens. As part of the launch, there will be an airdrop reward for sign ups, referrals, and trading activities on the exchange. BMEX token holders will be able to enjoy trading fees discounts, preferred rates in earn products, early access to new features, swags, academy access, and return through token burns. BMEX is the token for the BitMEX derivative exchange. Traders on the platform will be able to start earning BMEX tokens. As part of the launch, there will be an airdrop reward for sign ups, referrals, and trading activities on the exchange. BMEX token holders will be able to enjoy trading fees discounts, preferred rates in earn products, early access to new features, swags, academy access, and return through token burns. Officiële website: https://www.bitmex.com Koop nu BMEX!

BitMEX (BMEX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BitMEX (BMEX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.74M $ 19.74M $ 19.74M Totale voorraad: $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Circulerende voorraad: $ 99.75M $ 99.75M $ 99.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 89.05M $ 89.05M $ 89.05M Hoogste ooit: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Laagste ooit: $ 0.090334 $ 0.090334 $ 0.090334 Huidige prijs: $ 0.197897 $ 0.197897 $ 0.197897 Meer informatie over BitMEX (BMEX) prijs

BitMEX (BMEX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BitMEX (BMEX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BMEX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BMEX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BMEX begrijpt, kun je de live prijs van BMEX token verkennen!

