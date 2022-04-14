BitCone (CONE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BitCone (CONE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BitCone (CONE) Informatie BitCone (CONE) is a community utility token made by Cones, for Cones. 608 Billion tokens were created to parallel the 608 Cone Head - Reddit Collectible Avatars. The token is governed democratically, so every decision is voted on via Conemunity Polls. BitCones can be earned through Avatar Airdrops, Community Events and "BitCone Mining", a revolutionary automated content monetization platform, that incentivizes user engagement in r/ConeHeads and other participating subReddits. BitCones can also be utilized to Trade & List Reddit Collectible Avatars NFT on our very own NFT Marketplace - Avatarmate.xyz! Officiële website: https://bitcone.lol/ Whitepaper: https://bitcone.medium.com/cone-lore-the-incomplete-cone-head-bitcone-history-cone-tokenomics-road-ahead-37f636ba9a87

BitCone (CONE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BitCone (CONE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 153.42K $ 153.42K $ 153.42K Totale voorraad: $ 608.00B $ 608.00B $ 608.00B Circulerende voorraad: $ 587.38B $ 587.38B $ 587.38B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 158.80K $ 158.80K $ 158.80K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BitCone (CONE) prijs

BitCone (CONE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BitCone (CONE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CONE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CONE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CONE begrijpt, kun je de live prijs van CONE token verkennen!

Prijsvoorspelling van CONE Wil je weten waar je CONE naartoe gaat? Onze CONE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

