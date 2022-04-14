Beth ($BETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Beth ($BETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Beth ($BETH) Informatie The $Beth Vision: From Meme to Machine $Beth isn't about being "just another token." It's a business. It's a movement. It's a proof-of-concept. Beth can build something bigger than the memes themselves. Here's what we're building: • Community: A growing network of holders and fans who believe in $BETH's community. • Utility: From a Clothing Brand to a gated group and eventual tools, $BETH is building an ecosystem that provides real value and a profit for burning $BETH supply. • Revenue: Merchandising: Beth-themed apparel and accessories with all profits directed to buying and burning $Beth tokens. With unique branding strategies of course. Future Projects: Plans for $Beth Academy and $Beth Tools will bring even more value to the ecosystem. Officiële website: https://bethonsolana.com/ Whitepaper: https://bethonsolana.com/whitepaper

Beth ($BETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Beth ($BETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.64K $ 20.64K $ 20.64K Totale voorraad: $ 989.85M $ 989.85M $ 989.85M Circulerende voorraad: $ 937.83M $ 937.83M $ 937.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.78K $ 21.78K $ 21.78K Hoogste ooit: $ 0.01495483 $ 0.01495483 $ 0.01495483 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Beth ($BETH) prijs

Beth ($BETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Beth ($BETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $BETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $BETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $BETH begrijpt, kun je de live prijs van $BETH token verkennen!

Prijsvoorspelling van $BETH Wil je weten waar je $BETH naartoe gaat? Onze $BETH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $BETH token!

