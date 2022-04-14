AgentLayer (AGENT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AgentLayer (AGENT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AgentLayer (AGENT) Informatie AgentLayer is the world's first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain. Officiële website: https://www.agentlayer.xyz/ Whitepaper: https://agentlayer.xyz/whitepaper

AgentLayer (AGENT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AgentLayer (AGENT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 384.17K $ 384.17K $ 384.17K Totale voorraad: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Circulerende voorraad: $ 654.04M $ 654.04M $ 654.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 586.21K $ 586.21K $ 586.21K Hoogste ooit: $ 0.095682 $ 0.095682 $ 0.095682 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0005864 $ 0.0005864 $ 0.0005864 Meer informatie over AgentLayer (AGENT) prijs

AgentLayer (AGENT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AgentLayer (AGENT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AGENT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AGENT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AGENT begrijpt, kun je de live prijs van AGENT token verkennen!

