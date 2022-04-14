Agent Zero Token (A0T) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Agent Zero Token (A0T), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Agent Zero Token (A0T) Informatie Agent Zero (A0) is a next-generation AI assistant running in its own virtual computer, fully self-contained within a Docker environment. Unlike traditional AI chatbots, A0 has full access to a Linux system, enabling it to write and execute code, install and use software, browse the web, and much more. A0 isn't just a tool—it's an autonomous, evolving digital colleague. Its capabilities are not predefined; instead, it can create and adapt new tools on the fly, allowing for limitless customization and growth. This makes A0 one of a kind—an all-in-one, self-improving AI companion. Officiële website: https://agent-zero.ai Whitepaper: https://agent-zero.ai/whitepaper.html

Agent Zero Token (A0T) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Agent Zero Token (A0T), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Hoogste ooit: $ 6.0 $ 6.0 $ 6.0 Laagste ooit: $ 0.471882 $ 0.471882 $ 0.471882 Huidige prijs: $ 2.06 $ 2.06 $ 2.06 Meer informatie over Agent Zero Token (A0T) prijs

Agent Zero Token (A0T) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Agent Zero Token (A0T) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal A0T tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel A0T tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van A0T begrijpt, kun je de live prijs van A0T token verkennen!

Prijsvoorspelling van A0T Wil je weten waar je A0T naartoe gaat? Onze A0T prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van A0T token!

