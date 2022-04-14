Agent Virtual Machine (AVM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Agent Virtual Machine (AVM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Agent Virtual Machine (AVM) Informatie VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps. VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps. Officiële website: https://www.avm.codes/

Agent Virtual Machine (AVM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Agent Virtual Machine (AVM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 52.72M $ 52.72M $ 52.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.61M $ 7.61M $ 7.61M Hoogste ooit: $ 0.402596 $ 0.402596 $ 0.402596 Laagste ooit: $ 0.04020243 $ 0.04020243 $ 0.04020243 Huidige prijs: $ 0.076871 $ 0.076871 $ 0.076871 Meer informatie over Agent Virtual Machine (AVM) prijs

Agent Virtual Machine (AVM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Agent Virtual Machine (AVM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AVM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AVM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AVM begrijpt, kun je de live prijs van AVM token verkennen!

