LayerZero (ZRO) Informatie LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a "blockchain of blockchains" that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner. Officiële website: https://layerzero.foundation/ Whitepaper: https://layerzero.network/publications/LayerZero_Whitepaper_V2.1.0.pdf Block explorer: https://layerzeroscan.com/

LayerZero (ZRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LayerZero (ZRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 473.90M $ 473.90M $ 473.90M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 247.60M $ 247.60M $ 247.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B Hoogste ooit: $ 7.551 $ 7.551 $ 7.551 Laagste ooit: $ 1.502846156115591 $ 1.502846156115591 $ 1.502846156115591 Huidige prijs: $ 1.914 $ 1.914 $ 1.914 Meer informatie over LayerZero (ZRO) prijs

LayerZero (ZRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LayerZero (ZRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZRO begrijpt, kun je de live prijs van ZRO token verkennen!

LayerZero (ZRO) Prijsgeschiedenis Door de ZRO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ZRO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ZRO Wil je weten waar je ZRO naartoe gaat? Onze ZRO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZRO token!

