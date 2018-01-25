Zilliqa (ZIL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zilliqa (ZIL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Zilliqa (ZIL) Informatie Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management. Officiële website: https://www.zilliqa.com/ Whitepaper: https://docs.zilliqa.com/whitepaper.pdf Block explorer: https://viewblock.io/zilliqa

Zilliqa (ZIL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zilliqa (ZIL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 212.74M $ 212.74M $ 212.74M Totale voorraad: $ 20.22B $ 20.22B $ 20.22B Circulerende voorraad: $ 19.54B $ 19.54B $ 19.54B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 228.69M $ 228.69M $ 228.69M Hoogste ooit: $ 0.2564746 $ 0.2564746 $ 0.2564746 Laagste ooit: $ 0.00247720674605 $ 0.00247720674605 $ 0.00247720674605 Huidige prijs: $ 0.01089 $ 0.01089 $ 0.01089 Meer informatie over Zilliqa (ZIL) prijs

Zilliqa (ZIL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zilliqa (ZIL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZIL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZIL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZIL begrijpt, kun je de live prijs van ZIL token verkennen!

Zilliqa (ZIL) Prijsgeschiedenis Door de ZIL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ZIL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ZIL Wil je weten waar je ZIL naartoe gaat? Onze ZIL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZIL token!

