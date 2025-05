ZIL

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

NaamZIL

PositieNo.182

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.14%

Circulerende voorraad19,567,236,492.27627

Maximale voorraad21,000,000,000

Totale voorraad20,250,191,917.98627

Circulatiesnelheid0.9317%

Uitgiftedatum2018-01-25 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.0081 USDT

Hoogste prijs ooit0.25629331,2021-05-06

Laagste prijs0.00247720674605,2020-03-13

Publieke blockchainZIL

