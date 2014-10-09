Verge (XVG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Verge (XVG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Verge (XVG) Informatie The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016. Officiële website: http://vergecurrency.com/ Whitepaper: https://vergecurrency.com/static/blackpaper/verge-blackpaper-v5.0.pdf Block explorer: https://verge-blockchain.info/

Verge (XVG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Verge (XVG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 87.40M $ 87.40M $ 87.40M Totale voorraad: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B Circulerende voorraad: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 87.40M $ 87.40M $ 87.40M Hoogste ooit: $ 0.113 $ 0.113 $ 0.113 Laagste ooit: $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 Huidige prijs: $ 0.00529 $ 0.00529 $ 0.00529 Meer informatie over Verge (XVG) prijs

Verge (XVG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Verge (XVG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XVG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XVG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XVG begrijpt, kun je de live prijs van XVG token verkennen!

