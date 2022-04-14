XRPaynet (XRPAYNET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XRPaynet (XRPAYNET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XRPaynet (XRPAYNET) Informatie XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless. XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless. Officiële website: https://xrpaynet.com/ Block explorer: https://xrpscan.com/account/r9rRLst96Ue4YTDQkWWkX1ePB6p6Ye4FkA

XRPaynet (XRPAYNET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XRPaynet (XRPAYNET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 179.97K $ 179.97K $ 179.97K Totale voorraad: $ 29.99B $ 29.99B $ 29.99B Circulerende voorraad: $ 5.61B $ 5.61B $ 5.61B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 961.55K $ 961.55K $ 961.55K Hoogste ooit: $ 0.00821 $ 0.00821 $ 0.00821 Laagste ooit: $ 0.00002159930267302 $ 0.00002159930267302 $ 0.00002159930267302 Huidige prijs: $ 0.00003206 $ 0.00003206 $ 0.00003206 Meer informatie over XRPaynet (XRPAYNET) prijs

XRPaynet (XRPAYNET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XRPaynet (XRPAYNET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XRPAYNET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XRPAYNET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XRPAYNET begrijpt, kun je de live prijs van XRPAYNET token verkennen!

XRPaynet (XRPAYNET) Prijsgeschiedenis Door de XRPAYNET prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XRPAYNET prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van XRPAYNET Wil je weten waar je XRPAYNET naartoe gaat? Onze XRPAYNET prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XRPAYNET token!

