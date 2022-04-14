XPR Network (XPR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XPR Network (XPR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XPR Network (XPR) Informatie XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency. XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency. Officiële website: https://xprnetwork.org/ Whitepaper: http://xprnetwork.org/whitepaper Block explorer: https://explorer.xprnetwork.org/ Koop nu XPR!

XPR Network (XPR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XPR Network (XPR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 175.32M $ 175.32M $ 175.32M Totale voorraad: $ 30.88B $ 30.88B $ 30.88B Circulerende voorraad: $ 27.97B $ 27.97B $ 27.97B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 193.60M $ 193.60M $ 193.60M Hoogste ooit: $ 0.0088 $ 0.0088 $ 0.0088 Laagste ooit: $ 0.000550770122659095 $ 0.000550770122659095 $ 0.000550770122659095 Huidige prijs: $ 0.006269 $ 0.006269 $ 0.006269 Meer informatie over XPR Network (XPR) prijs

XPR Network (XPR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XPR Network (XPR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XPR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XPR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XPR begrijpt, kun je de live prijs van XPR token verkennen!

XPR Network (XPR) Prijsgeschiedenis Door de XPR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XPR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van XPR Wil je weten waar je XPR naartoe gaat? Onze XPR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XPR token!

