Xphere (XP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Xphere (XP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Xphere (XP) Informatie XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform. Officiële website: https://x-phere.com/ Whitepaper: https://docs.x-phere.com/whitepaper/ https://docs.x-phere.com/ Block explorer: https://xp.tamsa.io/main

Xphere (XP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Xphere (XP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 26.88M $ 26.88M $ 26.88M Totale voorraad: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Circulerende voorraad: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 70.29M $ 70.29M $ 70.29M Hoogste ooit: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Laagste ooit: $ 0.010296224545133351 $ 0.010296224545133351 $ 0.010296224545133351 Huidige prijs: $ 0.01278 $ 0.01278 $ 0.01278 Meer informatie over Xphere (XP) prijs

Xphere (XP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Xphere (XP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XP begrijpt, kun je de live prijs van XP token verkennen!

Hoe koop je XP? Wil je Xphere (XP) toevoegen aan je portfolio?

Xphere (XP) Prijsgeschiedenis Door de XP prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XP prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van XP Wil je weten waar je XP naartoe gaat? Onze XP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XP token!

