XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as "XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands Officiële website: http://www.xdbchain.com Whitepaper: https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2023/12/xdb_chain_whitepaper.pdf Block explorer: https://explorer.xdbchain.com

XDB CHAIN (XDB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XDB CHAIN (XDB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.94M $ 9.94M $ 9.94M Totale voorraad: $ 18.97B $ 18.97B $ 18.97B Circulerende voorraad: $ 17.20B $ 17.20B $ 17.20B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.96M $ 10.96M $ 10.96M Hoogste ooit: $ 0.002445 $ 0.002445 $ 0.002445 Laagste ooit: $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 Huidige prijs: $ 0.0005777 $ 0.0005777 $ 0.0005777 Meer informatie over XDB CHAIN (XDB) prijs

XDB CHAIN (XDB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XDB CHAIN (XDB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XDB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XDB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XDB begrijpt, kun je de live prijs van XDB token verkennen!

XDB CHAIN (XDB) Prijsgeschiedenis Door de XDB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XDB prijsgeschiedenis!

