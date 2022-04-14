Walrus (WAL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Walrus (WAL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Walrus (WAL) Informatie Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data. Officiële website: https://www.walrus.xyz Whitepaper: https://docs.wal.app/walrus.pdf Block explorer: https://suivision.xyz/coin/0x356a26eb9e012a68958082340d4c4116e7f55615cf27affcff209cf0ae544f59::wal::WAL

Walrus (WAL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Walrus (WAL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 565.48M $ 565.48M $ 565.48M Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B Hoogste ooit: $ 1.903 $ 1.903 $ 1.903 Laagste ooit: $ 0.35568715943995327 $ 0.35568715943995327 $ 0.35568715943995327 Huidige prijs: $ 0.391 $ 0.391 $ 0.391 Meer informatie over Walrus (WAL) prijs

Walrus (WAL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Walrus (WAL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WAL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WAL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WAL begrijpt, kun je de live prijs van WAL token verkennen!

