Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

PositieNo.96

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel0.0002%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%4,39

Circulerende voorraad1.315.416.667

Maximale voorraad5.000.000.000

Totale voorraad5.000.000.000

Circulatiesnelheid0.263%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.8742222240859585,2025-03-27

Laagste prijs0.35568715943995327,2025-03-27

Publieke blockchainSUI

Sociale media

