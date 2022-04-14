VoluMint (VMINT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in VoluMint (VMINT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

VoluMint (VMINT) Informatie VoluMint provides decentralised AI automated market-making service. VoluMint provides decentralised AI automated market-making service. Officiële website: https://volumint.io Whitepaper: https://www.storydoc.com/68e5eef56e136df763a01820d4d41705/3d80063a-eb1b-42d8-837c-e53fd5efef0c/6553705840bb43000b761498 Block explorer: https://etherscan.io/token/0xd7b2c1a7f3c67fb0ea57a7ef29bc1f18d7be3195 Koop nu VMINT!

VoluMint (VMINT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor VoluMint (VMINT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 722.75K $ 722.75K $ 722.75K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 552.14M $ 552.14M $ 552.14M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Hoogste ooit: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Laagste ooit: $ 0.000895414007360376 $ 0.000895414007360376 $ 0.000895414007360376 Huidige prijs: $ 0.001309 $ 0.001309 $ 0.001309 Meer informatie over VoluMint (VMINT) prijs

VoluMint (VMINT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van VoluMint (VMINT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VMINT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VMINT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VMINT begrijpt, kun je de live prijs van VMINT token verkennen!

Hoe koop je VMINT? Wil je VoluMint (VMINT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om VMINT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je VMINT koopt op MEXC!

VoluMint (VMINT) Prijsgeschiedenis Door de VMINT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de VMINT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van VMINT Wil je weten waar je VMINT naartoe gaat? Onze VMINT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VMINT token!

