VELO (VELO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in VELO (VELO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

VELO (VELO) Informatie VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications. Officiële website: https://velo.org/ Whitepaper: https://velo.org/doc/Velo_Whitepaper_EN.pdf Block explorer: https://stellar.expert/explorer/public/search?term=GDM4RQUQQUVSKQA7S6EM7XBZP3FCGH4Q7CL6TABQ7B2BEJ5ERARM2M5M

VELO (VELO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor VELO (VELO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 240.43M Totale voorraad: $ 24.00B Circulerende voorraad: $ 17.56B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 328.54M Hoogste ooit: $ 2.0796 Laagste ooit: $ 0.001029260893382974 Huidige prijs: $ 0.013689

VELO (VELO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van VELO (VELO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VELO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VELO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VELO begrijpt, kun je de live prijs van VELO token verkennen!

Hoe koop je VELO? Wil je VELO (VELO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om VELO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je VELO koopt op MEXC!

VELO (VELO) Prijsgeschiedenis Door de VELO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de VELO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van VELO Wil je weten waar je VELO naartoe gaat? Onze VELO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VELO token!

