USELESS COIN (USELESS) Informatie $USELESS is a cryptocurrency called "Useless Coin," focusing on uselessness and pure meme culture. $USELESS is a cryptocurrency called "Useless Coin," focusing on uselessness and pure meme culture. Officiële website: https://theuselesscoin.com/ Whitepaper: https://theuselesscoin.com/whitepaper Block explorer: https://solscan.io/token/Dz9mQ9NzkBcCsuGPFJ3r1bS4wgqKMHBPiVuniW8Mbonk Koop nu USELESS!

USELESS COIN (USELESS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor USELESS COIN (USELESS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 158.09M $ 158.09M $ 158.09M Totale voorraad: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Circulerende voorraad: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 158.23M $ 158.23M $ 158.23M Hoogste ooit: $ 0.441 $ 0.441 $ 0.441 Laagste ooit: $ 0.06682009818882667 $ 0.06682009818882667 $ 0.06682009818882667 Huidige prijs: $ 0.158229 $ 0.158229 $ 0.158229 Meer informatie over USELESS COIN (USELESS) prijs

USELESS COIN (USELESS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van USELESS COIN (USELESS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USELESS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USELESS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USELESS begrijpt, kun je de live prijs van USELESS token verkennen!

USELESS COIN (USELESS) Prijsgeschiedenis Door de USELESS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de USELESS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van USELESS Wil je weten waar je USELESS naartoe gaat? Onze USELESS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van USELESS token!

