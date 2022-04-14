TRADE1 (TRADE1) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TRADE1 (TRADE1), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TRADE1 (TRADE1) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TRADE1 (TRADE1), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: -- -- -- Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): -- -- -- Hoogste ooit: -- -- -- Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: -- -- -- Meer informatie over TRADE1 (TRADE1) prijs

TRADE1 (TRADE1) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TRADE1 (TRADE1) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRADE1 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRADE1 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRADE1 begrijpt, kun je de live prijs van TRADE1 token verkennen!

Hoe koop je TRADE1? Wil je TRADE1 (TRADE1) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om TRADE1 te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

TRADE1 (TRADE1) Prijsgeschiedenis Door de TRADE1 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TRADE1 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TRADE1 Wil je weten waar je TRADE1 naartoe gaat? Onze TRADE1 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

