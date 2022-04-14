TPRO Network (TPRO) Tokenomie

TPRO Network (TPRO) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in TPRO Network (TPRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.


TPRO Network (TPRO) Informatie

TPRO Network Seeks To Make Tokenomics Great. Deriving from Tokenomia.pro (Token Engineering Consulting & Blockchain Development Company), TPRO Network is building the app-specific blockchain network for the web3 economy and gives communities, founders, and VCs a stack to create and use bulletproof economic systems, allowing them to make data-driven decisions.

Officiële website:
https://tpro.network
Whitepaper:
https://doc.tpro.network/
Block explorer:
https://etherscan.io/token/0x3540abe4f288b280a0740ad5121aec337c404d15

TPRO Network (TPRO) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TPRO Network (TPRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 0.00
$ 0.00
Totale voorraad:
$ 1.14B
$ 1.14B
Circulerende voorraad:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 2.20M
$ 2.20M
Hoogste ooit:
$ 0.0254
$ 0.0254
Laagste ooit:
$ 0.001508614715744856
$ 0.001508614715744856
Huidige prijs:
$ 0.001905
$ 0.001905

TPRO Network (TPRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van TPRO Network (TPRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal TPRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel TPRO tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van TPRO begrijpt, kun je de live prijs van TPRO token verkennen!

Hoe koop je TPRO?

Wil je TPRO Network (TPRO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om TPRO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

TPRO Network (TPRO) Prijsgeschiedenis

Door de TPRO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van TPRO

Wil je weten waar je TPRO naartoe gaat? Onze TPRO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten
Snelste tokennoteringen onder CEX's
#1 liquiditeit in de hele sector
De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice
100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen
Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT
Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.