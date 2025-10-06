BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live iShares 20 Year ETF prijs vandaag is 91.13 USD. Volg realtime TLTON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TLTON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live iShares 20 Year ETF prijs vandaag is 91.13 USD. Volg realtime TLTON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TLTON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TLTON

TLTON Prijsinformatie

Wat is TLTON

TLTON officiële website

TLTON tokenomie

TLTON Prijsvoorspelling

TLTON Geschiedenis

TLTON koopgids

TLTON-naar-Fiat valutaconversie

TLTON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

iShares 20 Year ETF logo

iShares 20 Year ETF koers(TLTON)

1 TLTON naar USD live prijs:

$91.12
$91.12$91.12
-0.54%1D
USD
iShares 20 Year ETF (TLTON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:58:41 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF (TLTON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 90.83
$ 90.83$ 90.83
24u laag
$ 91.8
$ 91.8$ 91.8
24u hoog

$ 90.83
$ 90.83$ 90.83

$ 91.8
$ 91.8$ 91.8

$ 95.25413241837782
$ 95.25413241837782$ 95.25413241837782

$ 86.39533703543214
$ 86.39533703543214$ 86.39533703543214

-0.43%

-0.54%

-1.96%

-1.96%

iShares 20 Year ETF (TLTON) real-time prijs is $ 91.13. De afgelopen 24 uur werd er TLTON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 90.83 en een hoogtepunt van $ 91.8, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TLTON hoogste prijs aller tijden is $ 95.25413241837782, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 86.39533703543214 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TLTON met -0.43% veranderd in het afgelopen uur, -0.54% in de afgelopen 24 uur en -1.96% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

iShares 20 Year ETF (TLTON) Marktinformatie

No.758

$ 20.58M
$ 20.58M$ 20.58M

$ 58.66K
$ 58.66K$ 58.66K

$ 20.58M
$ 20.58M$ 20.58M

225.81K
225.81K 225.81K

225,810.43065204
225,810.43065204 225,810.43065204

ETH

De huidige marktkapitalisatie van iShares 20 Year ETF is $ 20.58M, met een handelsvolume van $ 58.66K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TLTON is 225.81K, met een totale voorraad van 225810.43065204. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.58M.

iShares 20 Year ETF (TLTON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van iShares 20 Year ETF prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.4947-0.54%
30 dagen$ +1.29+1.43%
60 dagen$ +31.13+51.88%
90 dagen$ +31.13+51.88%
iShares 20 Year ETF prijswijziging vandaag

TLTON registreerde vandaag een verandering van $ -0.4947 (-0.54%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

iShares 20 Year ETF 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +1.29 (+1.43%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

iShares 20 Year ETF 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,TLTON zien we een verandering van $ +31.13 (+51.88%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

iShares 20 Year ETF 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +31.13 (+51.88%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van iShares 20 Year ETF (TLTON) bekijken?

Bekijk nu de iShares 20 Year ETFprijsgeschiedenispagina.

Wat is iShares 20 Year ETF (TLTON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares 20 Year ETF is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeiShares 20 Year ETF investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van TLTON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over iShares 20 Year ETF lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je iShares 20 Year ETF aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

iShares 20 Year ETF Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal iShares 20 Year ETF (TLTON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je iShares 20 Year ETF (TLTON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor iShares 20 Year ETF te bekijken.

Bekijk nu de iShares 20 Year ETF prijsvoorspelling !

iShares 20 Year ETF (TLTON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van iShares 20 Year ETF (TLTON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TLTON token !

Hoe koop je iShares 20 Year ETF (TLTON)?

Op zoek naar Hoe koop je iShares 20 Year ETF? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt iShares 20 Year ETF gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

TLTON naar lokale valuta's

1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar VND
2,398,085.95
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar AUD
A$140.3402
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar GBP
69.2588
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar EUR
79.2831
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar USD
$91.13
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar MYR
RM381.8347
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar TRY
3,836.573
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar JPY
¥13,942.89
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar ARS
ARS$132,842.0236
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar RUB
7,403.4012
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar INR
8,076.8519
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar IDR
Rp1,518,832.7258
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar PHP
5,364.8231
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar EGP
￡E.4,317.7394
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar BRL
R$491.1907
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar CAD
C$128.4933
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar BDT
11,108.747
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar NGN
131,500.59
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar COP
$351,852.93
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar ZAR
R.1,592.9524
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar UAH
3,834.7504
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar TZS
T.Sh.223,906.41
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar VES
Bs20,321.99
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar CLP
$86,208.98
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar PKR
Rs25,764.2736
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar KZT
47,761.233
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar THB
฿2,963.5476
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar TWD
NT$2,816.8283
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar AED
د.إ334.4471
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar CHF
Fr73.8153
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar HKD
HK$708.0801
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar AMD
֏34,861.7815
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar MAD
.د.م848.4203
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar MXN
$1,701.3971
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar SAR
ريال341.7375
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar ETB
Br13,938.3335
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar KES
KSh11,773.0847
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar JOD
د.أ64.61117
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar PLN
337.181
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar RON
лв402.7946
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar SEK
kr873.0254
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar BGN
лв154.921
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar HUF
Ft30,755.4637
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar CZK
1,931.956
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar KWD
د.ك27.97691
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar ILS
297.9951
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar BOB
Bs629.7083
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar AZN
154.921
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar TJS
SM840.2186
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar GEL
247.8736
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar AOA
Kz83,147.012
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar BHD
.د.ب34.26488
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar BMD
$91.13
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar DKK
kr592.345
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar HNL
L2,400.3642
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar MUR
4,193.8026
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar NAD
$1,584.7507
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar NOK
kr930.4373
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar NZD
$161.3001
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar PAB
B/.91.13
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar PGK
K387.3025
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar QAR
ر.ق331.7132
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar RSD
дин.9,301.6391
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar UZS
soʻm1,084,880.7788
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar ALL
L7,664.9443
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar ANG
ƒ163.1227
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar AWG
ƒ163.1227
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar BBD
$182.26
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar BAM
KM154.921
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar BIF
Fr268,742.37
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar BND
$118.469
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar BSD
$91.13
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar JMD
$14,629.0989
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar KHR
365,983.5478
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar KMF
Fr38,821.38
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar LAK
1,981,086.9169
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar LKR
රු27,774.6014
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar MDL
L1,561.0569
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar MGA
Ar410,495.085
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar MOP
P729.04
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar MVR
1,403.402
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar MWK
MK158,211.7043
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar MZN
MT5,827.7635
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar NPR
रु12,927.7018
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar PYG
646,293.96
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar RWF
Fr132,229.63
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar SBD
$749.9999
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar SCR
1,225.6985
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar SRD
$3,508.505
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar SVC
$797.3875
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar SZL
L1,585.662
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar TMT
m319.8663
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar TND
د.ت267.73994
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar TTD
$617.8614
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar UGX
Sh317,496.92
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar XAF
Fr52,035.23
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar XCD
$246.051
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar XOF
Fr52,035.23
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar XPF
Fr9,386.39
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar BWP
P1,230.255
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar BZD
$183.1713
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar CVE
$8,760.3269
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar DJF
Fr16,130.01
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar DOP
$5,856.0138
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar DZD
د.ج11,924.3605
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar FJD
$207.7764
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar GNF
Fr792,375.35
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar GTQ
Q698.0558
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar GYD
$19,064.396
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) naar ISK
kr11,573.51

iShares 20 Year ETF bron

Voor een beter begrip van iShares 20 Year ETF kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van iShares 20 Year ETF
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over iShares 20 Year ETF

Hoeveel is iShares 20 Year ETF (TLTON) vandaag waard?
De live TLTON prijs in USD is 91.13 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TLTON naar USD prijs?
De huidige prijs van TLTON naar USD is $ 91.13. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van iShares 20 Year ETF?
De marktkapitalisatie van TLTON is $ 20.58M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TLTON?
De circulerende voorraad van TLTON is 225.81K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TLTON?
TLTON bereikte een ATH-prijs van 95.25413241837782 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TLTON?
TLTON zag een ATL-prijs van 86.39533703543214 USD.
Wat is het handelsvolume van TLTON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TLTON is $ 58.66K USD.
Zal TLTON dit jaar hoger gaan?
TLTON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TLTON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:58:41 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF (TLTON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

TLTON-naar-USD calculator

Bedrag

TLTON
TLTON
USD
USD

1 TLTON = 91.13 USD

Handel in TLTON

TLTON/USDT
$91.12
$91.12$91.12
-0.62%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,426.32
$101,426.32$101,426.32

-1.70%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,277.84
$3,277.84$3,277.84

-6.54%

Solana logo

Solana

SOL

$155.11
$155.11$155.11

-3.94%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2981
$1.2981$1.2981

+765.40%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,426.32
$101,426.32$101,426.32

-1.70%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,277.84
$3,277.84$3,277.84

-6.54%

Solana logo

Solana

SOL

$155.11
$155.11$155.11

-3.94%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2134
$2.2134$2.2134

-3.01%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16168
$0.16168$0.16168

-1.37%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4464
$0.4464$0.4464

+792.80%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4464
$0.4464$0.4464

+792.80%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2981
$1.2981$1.2981

+765.40%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11081
$0.11081$0.11081

+622.35%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000526
$0.000000000526$0.000000000526

+511.62%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2209
$0.2209$0.2209

+237.25%