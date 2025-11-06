Gebaseerd op je voorspelling, IShares 20 Year ETF zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 90.64 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, IShares 20 Year ETF zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 95.1720 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor TLTON in 2027 een prijs van $ 99.9306 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor TLTON in 2028 een prijs van $ 104.9271 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor TLTON in 2029 een prijs van $ 110.1734 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor TLTON in 2030 een prijs van $ 115.6821 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van IShares 20 Year ETF potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 188.4340 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van IShares 20 Year ETF potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 306.9392 kunnen bereiken.