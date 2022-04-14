TAP Protocol (TAP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TAP Protocol (TAP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TAP Protocol (TAP) Informatie Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality. Officiële website: https://www.tap-protocol.com/ Whitepaper: https://github.com/Trac-Systems/tap-protocol-specs Block explorer: https://etherscan.io/token/0x5e7F6e008C6d9D7AD4c7EB75Bd4ce62864cc7454

TAP Protocol (TAP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TAP Protocol (TAP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 Totale voorraad: $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.94M Hoogste ooit: $ 12.15 Laagste ooit: $ 0.3104134241259987 Huidige prijs: $ 0.378

TAP Protocol (TAP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TAP Protocol (TAP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TAP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TAP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TAP begrijpt, kun je de live prijs van TAP token verkennen!

