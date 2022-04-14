Tagger (TAG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tagger (TAG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tagger (TAG) Informatie A Decentralized AI Data Solutions Platform for Data Labeling, Collection, Management, and Trading. A Decentralized AI Data Solutions Platform for Data Labeling, Collection, Management, and Trading. Officiële website: https://www.tagger.pro Whitepaper: https://tagger.gitbook.io/tagger-documentation Block explorer: https://bscscan.com/token/0x208bf3e7da9639f1eaefa2de78c23396b0682025 Koop nu TAG!

Tagger (TAG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tagger (TAG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 54.87M $ 54.87M $ 54.87M Totale voorraad: $ 405.38B $ 405.38B $ 405.38B Circulerende voorraad: $ 108.40B $ 108.40B $ 108.40B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 205.20M $ 205.20M $ 205.20M Hoogste ooit: $ 0.00134 $ 0.00134 $ 0.00134 Laagste ooit: $ 0.000003724338181667 $ 0.000003724338181667 $ 0.000003724338181667 Huidige prijs: $ 0.0005062 $ 0.0005062 $ 0.0005062 Meer informatie over Tagger (TAG) prijs

Tagger (TAG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tagger (TAG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TAG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TAG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TAG begrijpt, kun je de live prijs van TAG token verkennen!

