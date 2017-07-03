STORJ (STORJ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in STORJ (STORJ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

STORJ (STORJ) Informatie Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere. Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere. Officiële website: https://storj.io/ Whitepaper: https://storj.io/storj.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/Storj Koop nu STORJ!

STORJ (STORJ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor STORJ (STORJ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 98.37M $ 98.37M $ 98.37M Totale voorraad: $ 425.00M $ 425.00M $ 425.00M Circulerende voorraad: $ 418.97M $ 418.97M $ 418.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 99.79M $ 99.79M $ 99.79M Hoogste ooit: $ 3.8268 $ 3.8268 $ 3.8268 Laagste ooit: $ 0.0483529328365 $ 0.0483529328365 $ 0.0483529328365 Huidige prijs: $ 0.2348 $ 0.2348 $ 0.2348 Meer informatie over STORJ (STORJ) prijs

STORJ (STORJ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van STORJ (STORJ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STORJ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STORJ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STORJ begrijpt, kun je de live prijs van STORJ token verkennen!

STORJ (STORJ) Prijsgeschiedenis Door de STORJ prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de STORJ prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van STORJ Wil je weten waar je STORJ naartoe gaat? Onze STORJ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STORJ token!

