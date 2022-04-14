Lido Staked ETH (STETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lido Staked ETH (STETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lido Staked ETH (STETH) Informatie Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return. Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return. Officiële website: https://lido.fi/ Whitepaper: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/H2mf9QNdU2Niq6QR7367Ua2trBsvscLyX5bz7R3Pw5sE Koop nu STETH!

Lido Staked ETH (STETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lido Staked ETH (STETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.75B $ 35.75B $ 35.75B Totale voorraad: $ 8.54M $ 8.54M $ 8.54M Circulerende voorraad: $ 8.54M $ 8.54M $ 8.54M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.75B $ 35.75B $ 35.75B Hoogste ooit: $ 18,746 $ 18,746 $ 18,746 Laagste ooit: $ 551.78459296 $ 551.78459296 $ 551.78459296 Huidige prijs: $ 4,186.85 $ 4,186.85 $ 4,186.85 Meer informatie over Lido Staked ETH (STETH) prijs

Lido Staked ETH (STETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lido Staked ETH (STETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STETH begrijpt, kun je de live prijs van STETH token verkennen!

Hoe koop je STETH? Wil je Lido Staked ETH (STETH) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om STETH te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je STETH koopt op MEXC!

Lido Staked ETH (STETH) Prijsgeschiedenis Door de STETH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de STETH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van STETH Wil je weten waar je STETH naartoe gaat? Onze STETH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STETH token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!