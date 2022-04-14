STEPN (STEPN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in STEPN (STEPN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

STEPN (STEPN) Informatie STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it's Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content. Officiële website: https://www.stepn.com/ Whitepaper: https://whitepaper.stepn.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/7i5KKsX2weiTkry7jA4ZwSuXGhs5eJBEjY8vVxR4pfRx

STEPN (STEPN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor STEPN (STEPN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 121.97M $ 121.97M $ 121.97M Totale voorraad: $ 5.07B $ 5.07B $ 5.07B Circulerende voorraad: $ 3.11B $ 3.11B $ 3.11B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 198.89M $ 198.89M $ 198.89M Hoogste ooit: $ 4.1717 $ 4.1717 $ 4.1717 Laagste ooit: $ 0.03685184240577667 $ 0.03685184240577667 $ 0.03685184240577667 Huidige prijs: $ 0.0392 $ 0.0392 $ 0.0392 Meer informatie over STEPN (STEPN) prijs

STEPN (STEPN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van STEPN (STEPN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STEPN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STEPN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STEPN begrijpt, kun je de live prijs van STEPN token verkennen!

