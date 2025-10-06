BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Smart Pocket prijs vandaag is 0.007125 USD. Volg realtime SP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Smart Pocket prijs vandaag is 0.007125 USD. Volg realtime SP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SP

SP Prijsinformatie

Wat is SP

SP officiële website

SP tokenomie

SP Prijsvoorspelling

SP Geschiedenis

SP koopgids

SP-naar-Fiat valutaconversie

SP spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Smart Pocket logo

Smart Pocket koers(SP)

1 SP naar USD live prijs:

$0.007125
$0.007125$0.007125
-2.22%1D
USD
Smart Pocket (SP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:57:50 (UTC+8)

Smart Pocket (SP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.006581
$ 0.006581$ 0.006581
24u laag
$ 0.00786
$ 0.00786$ 0.00786
24u hoog

$ 0.006581
$ 0.006581$ 0.006581

$ 0.00786
$ 0.00786$ 0.00786

$ 0.023315600067172444
$ 0.023315600067172444$ 0.023315600067172444

$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682$ 0.002919119255657682

-1.80%

-2.22%

-42.69%

-42.69%

Smart Pocket (SP) real-time prijs is $ 0.007125. De afgelopen 24 uur werd er SP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.006581 en een hoogtepunt van $ 0.00786, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SP hoogste prijs aller tijden is $ 0.023315600067172444, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.002919119255657682 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SP met -1.80% veranderd in het afgelopen uur, -2.22% in de afgelopen 24 uur en -42.69% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Smart Pocket (SP) Marktinformatie

No.1219

$ 7.41M
$ 7.41M$ 7.41M

$ 174.79K
$ 174.79K$ 174.79K

$ 712.50M
$ 712.50M$ 712.50M

1.04B
1.04B 1.04B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

1.04%

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Smart Pocket is $ 7.41M, met een handelsvolume van $ 174.79K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SP is 1.04B, met een totale voorraad van 100000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 712.50M.

Smart Pocket (SP) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Smart Pocket prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00016177-2.22%
30 dagen$ -0.002078-22.58%
60 dagen$ +0.006875+2,750.00%
90 dagen$ +0.006875+2,750.00%
Smart Pocket prijswijziging vandaag

SP registreerde vandaag een verandering van $ -0.00016177 (-2.22%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Smart Pocket 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.002078 (-22.58%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Smart Pocket 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,SP zien we een verandering van $ +0.006875 (+2,750.00%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Smart Pocket 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.006875 (+2,750.00%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Smart Pocket (SP) bekijken?

Bekijk nu de Smart Pocketprijsgeschiedenispagina.

Wat is Smart Pocket (SP)?

The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.

Smart Pocket is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeSmart Pocket investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van SP staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Smart Pocket lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Smart Pocket aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Smart Pocket Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Smart Pocket (SP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Smart Pocket (SP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Smart Pocket te bekijken.

Bekijk nu de Smart Pocket prijsvoorspelling !

Smart Pocket (SP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Smart Pocket (SP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SP token !

Hoe koop je Smart Pocket (SP)?

Op zoek naar Hoe koop je Smart Pocket? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Smart Pocket gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

SP naar lokale valuta's

1 Smart Pocket(SP) naar VND
187.494375
1 Smart Pocket(SP) naar AUD
A$0.0109725
1 Smart Pocket(SP) naar GBP
0.005415
1 Smart Pocket(SP) naar EUR
0.00619875
1 Smart Pocket(SP) naar USD
$0.007125
1 Smart Pocket(SP) naar MYR
RM0.02985375
1 Smart Pocket(SP) naar TRY
0.2999625
1 Smart Pocket(SP) naar JPY
¥1.090125
1 Smart Pocket(SP) naar ARS
ARS$10.386255
1 Smart Pocket(SP) naar RUB
0.578835
1 Smart Pocket(SP) naar INR
0.63148875
1 Smart Pocket(SP) naar IDR
Rp118.7499525
1 Smart Pocket(SP) naar PHP
0.41944875
1 Smart Pocket(SP) naar EGP
￡E.0.3375825
1 Smart Pocket(SP) naar BRL
R$0.03840375
1 Smart Pocket(SP) naar CAD
C$0.01004625
1 Smart Pocket(SP) naar BDT
0.8685375
1 Smart Pocket(SP) naar NGN
10.281375
1 Smart Pocket(SP) naar COP
$27.509625
1 Smart Pocket(SP) naar ZAR
R.0.124545
1 Smart Pocket(SP) naar UAH
0.29982
1 Smart Pocket(SP) naar TZS
T.Sh.17.506125
1 Smart Pocket(SP) naar VES
Bs1.588875
1 Smart Pocket(SP) naar CLP
$6.74025
1 Smart Pocket(SP) naar PKR
Rs2.01438
1 Smart Pocket(SP) naar KZT
3.7342125
1 Smart Pocket(SP) naar THB
฿0.231705
1 Smart Pocket(SP) naar TWD
NT$0.22023375
1 Smart Pocket(SP) naar AED
د.إ0.02614875
1 Smart Pocket(SP) naar CHF
Fr0.00577125
1 Smart Pocket(SP) naar HKD
HK$0.05536125
1 Smart Pocket(SP) naar AMD
֏2.72566875
1 Smart Pocket(SP) naar MAD
.د.م0.06633375
1 Smart Pocket(SP) naar MXN
$0.13302375
1 Smart Pocket(SP) naar SAR
ريال0.02671875
1 Smart Pocket(SP) naar ETB
Br1.08976875
1 Smart Pocket(SP) naar KES
KSh0.92047875
1 Smart Pocket(SP) naar JOD
د.أ0.005051625
1 Smart Pocket(SP) naar PLN
0.0263625
1 Smart Pocket(SP) naar RON
лв0.0314925
1 Smart Pocket(SP) naar SEK
kr0.0682575
1 Smart Pocket(SP) naar BGN
лв0.0121125
1 Smart Pocket(SP) naar HUF
Ft2.40461625
1 Smart Pocket(SP) naar CZK
0.15105
1 Smart Pocket(SP) naar KWD
د.ك0.002187375
1 Smart Pocket(SP) naar ILS
0.02329875
1 Smart Pocket(SP) naar BOB
Bs0.04923375
1 Smart Pocket(SP) naar AZN
0.0121125
1 Smart Pocket(SP) naar TJS
SM0.0656925
1 Smart Pocket(SP) naar GEL
0.01938
1 Smart Pocket(SP) naar AOA
Kz6.50085
1 Smart Pocket(SP) naar BHD
.د.ب0.002679
1 Smart Pocket(SP) naar BMD
$0.007125
1 Smart Pocket(SP) naar DKK
kr0.0463125
1 Smart Pocket(SP) naar HNL
L0.1876725
1 Smart Pocket(SP) naar MUR
0.3278925
1 Smart Pocket(SP) naar NAD
$0.12390375
1 Smart Pocket(SP) naar NOK
kr0.07274625
1 Smart Pocket(SP) naar NZD
$0.01261125
1 Smart Pocket(SP) naar PAB
B/.0.007125
1 Smart Pocket(SP) naar PGK
K0.03028125
1 Smart Pocket(SP) naar QAR
ر.ق0.025935
1 Smart Pocket(SP) naar RSD
дин.0.72724875
1 Smart Pocket(SP) naar UZS
soʻm84.821415
1 Smart Pocket(SP) naar ALL
L0.59928375
1 Smart Pocket(SP) naar ANG
ƒ0.01275375
1 Smart Pocket(SP) naar AWG
ƒ0.01275375
1 Smart Pocket(SP) naar BBD
$0.01425
1 Smart Pocket(SP) naar BAM
KM0.0121125
1 Smart Pocket(SP) naar BIF
Fr21.011625
1 Smart Pocket(SP) naar BND
$0.0092625
1 Smart Pocket(SP) naar BSD
$0.007125
1 Smart Pocket(SP) naar JMD
$1.14377625
1 Smart Pocket(SP) naar KHR
28.6144275
1 Smart Pocket(SP) naar KMF
Fr3.03525
1 Smart Pocket(SP) naar LAK
154.89130125
1 Smart Pocket(SP) naar LKR
රු2.1715575
1 Smart Pocket(SP) naar MDL
L0.12205125
1 Smart Pocket(SP) naar MGA
Ar32.0945625
1 Smart Pocket(SP) naar MOP
P0.057
1 Smart Pocket(SP) naar MVR
0.109725
1 Smart Pocket(SP) naar MWK
MK12.36978375
1 Smart Pocket(SP) naar MZN
MT0.45564375
1 Smart Pocket(SP) naar NPR
रु1.0107525
1 Smart Pocket(SP) naar PYG
50.5305
1 Smart Pocket(SP) naar RWF
Fr10.338375
1 Smart Pocket(SP) naar SBD
$0.05863875
1 Smart Pocket(SP) naar SCR
0.09583125
1 Smart Pocket(SP) naar SRD
$0.2743125
1 Smart Pocket(SP) naar SVC
$0.06234375
1 Smart Pocket(SP) naar SZL
L0.123975
1 Smart Pocket(SP) naar TMT
m0.02500875
1 Smart Pocket(SP) naar TND
د.ت0.02093325
1 Smart Pocket(SP) naar TTD
$0.0483075
1 Smart Pocket(SP) naar UGX
Sh24.8235
1 Smart Pocket(SP) naar XAF
Fr4.068375
1 Smart Pocket(SP) naar XCD
$0.0192375
1 Smart Pocket(SP) naar XOF
Fr4.068375
1 Smart Pocket(SP) naar XPF
Fr0.733875
1 Smart Pocket(SP) naar BWP
P0.0961875
1 Smart Pocket(SP) naar BZD
$0.01432125
1 Smart Pocket(SP) naar CVE
$0.68492625
1 Smart Pocket(SP) naar DJF
Fr1.261125
1 Smart Pocket(SP) naar DOP
$0.4578525
1 Smart Pocket(SP) naar DZD
د.ج0.93230625
1 Smart Pocket(SP) naar FJD
$0.016245
1 Smart Pocket(SP) naar GNF
Fr61.951875
1 Smart Pocket(SP) naar GTQ
Q0.0545775
1 Smart Pocket(SP) naar GYD
$1.49055
1 Smart Pocket(SP) naar ISK
kr0.904875

Smart Pocket bron

Voor een beter begrip van Smart Pocket kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Smart Pocket
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Smart Pocket

Hoeveel is Smart Pocket (SP) vandaag waard?
De live SP prijs in USD is 0.007125 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SP naar USD prijs?
De huidige prijs van SP naar USD is $ 0.007125. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Smart Pocket?
De marktkapitalisatie van SP is $ 7.41M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SP?
De circulerende voorraad van SP is 1.04B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SP?
SP bereikte een ATH-prijs van 0.023315600067172444 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SP?
SP zag een ATL-prijs van 0.002919119255657682 USD.
Wat is het handelsvolume van SP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SP is $ 174.79K USD.
Zal SP dit jaar hoger gaan?
SP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:57:50 (UTC+8)

Smart Pocket (SP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

SP-naar-USD calculator

Bedrag

SP
SP
USD
USD

1 SP = 0.007125 USD

Handel in SP

SP/USDT
$0.007125
$0.007125$0.007125
-2.22%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,408.90
$101,408.90$101,408.90

-1.71%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,277.00
$3,277.00$3,277.00

-6.56%

Solana logo

Solana

SOL

$155.00
$155.00$155.00

-4.01%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3063
$1.3063$1.3063

+770.86%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,408.90
$101,408.90$101,408.90

-1.71%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,277.00
$3,277.00$3,277.00

-6.56%

Solana logo

Solana

SOL

$155.00
$155.00$155.00

-4.01%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2122
$2.2122$2.2122

-3.06%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16152
$0.16152$0.16152

-1.47%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4471
$0.4471$0.4471

+794.20%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4471
$0.4471$0.4471

+794.20%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3063
$1.3063$1.3063

+770.86%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11000
$0.11000$0.11000

+617.07%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000560
$0.000000000560$0.000000000560

+551.16%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2267
$0.2267$0.2267

+246.10%