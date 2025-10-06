BeursDEX+
De live Lombard prijs vandaag is 0.6975 USD. Volg realtime BARD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BARD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BARD

BARD Prijsinformatie

Wat is BARD

BARD whitepaper

BARD officiële website

BARD tokenomie

BARD Prijsvoorspelling

BARD Geschiedenis

BARD koopgids

BARD-naar-Fiat valutaconversie

BARD spot

BARD USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Lombard logo

Lombard koers(BARD)

1 BARD naar USD live prijs:

$0.6975
$0.6975$0.6975
+2.75%1D
USD
Lombard (BARD) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:07:27 (UTC+8)

Lombard (BARD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.6661
$ 0.6661$ 0.6661
24u laag
$ 0.7147
$ 0.7147$ 0.7147
24u hoog

$ 0.6661
$ 0.6661$ 0.6661

$ 0.7147
$ 0.7147$ 0.7147

--
----

--
----

+0.31%

+2.75%

+8.17%

+8.17%

Lombard (BARD) real-time prijs is $ 0.6975. De afgelopen 24 uur werd er BARD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.6661 en een hoogtepunt van $ 0.7147, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BARD hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BARD met +0.31% veranderd in het afgelopen uur, +2.75% in de afgelopen 24 uur en +8.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lombard (BARD) Marktinformatie

--
----

$ 229.81K
$ 229.81K$ 229.81K

$ 697.50M
$ 697.50M$ 697.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Lombard is --, met een handelsvolume van $ 229.81K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BARD is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 697.50M.

Lombard (BARD) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Lombard prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.018668+2.75%
30 dagen$ -0.139-16.62%
60 dagen$ +0.5775+481.25%
90 dagen$ +0.5775+481.25%
Lombard prijswijziging vandaag

BARD registreerde vandaag een verandering van $ +0.018668 (+2.75%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Lombard 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.139 (-16.62%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Lombard 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,BARD zien we een verandering van $ +0.5775 (+481.25%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Lombard 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.5775 (+481.25%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Lombard (BARD) bekijken?

Bekijk nu de Lombardprijsgeschiedenispagina.

Wat is Lombard (BARD)?

Lombard is building onchain Bitcoin capital markets to unlock the full potential of the defining asset of this generation. Founded in 2024, the company pioneered Bitcoin’s integration into DeFi with LBTC — the leading yield-bearing Bitcoin, secured by a decentralized consortium of 14 digital asset institutions — which today stands as the largest Bitcoin LST. Lombard is developing full-stack infrastructure to accelerate onchain BTC adoption for holders, protocols, and platforms, spanning BTC assets, a Staking SDK, and supporting services. The company is built and backed by digital asset leaders, including top DeFi protocols, institutions, and exchanges.

Lombard is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeLombard investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van BARD staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Lombard lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Lombard aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Lombard Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Lombard (BARD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Lombard (BARD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Lombard te bekijken.

Bekijk nu de Lombard prijsvoorspelling !

Lombard (BARD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Lombard (BARD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BARD token !

Hoe koop je Lombard (BARD)?

Op zoek naar Hoe koop je Lombard? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Lombard gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

BARD naar lokale valuta's

1 Lombard(BARD) naar VND
18,354.7125
1 Lombard(BARD) naar AUD
A$1.07415
1 Lombard(BARD) naar GBP
0.5301
1 Lombard(BARD) naar EUR
0.606825
1 Lombard(BARD) naar USD
$0.6975
1 Lombard(BARD) naar MYR
RM2.922525
1 Lombard(BARD) naar TRY
29.36475
1 Lombard(BARD) naar JPY
¥106.7175
1 Lombard(BARD) naar ARS
ARS$1,016.7597
1 Lombard(BARD) naar RUB
56.671875
1 Lombard(BARD) naar INR
61.819425
1 Lombard(BARD) naar IDR
Rp11,624.99535
1 Lombard(BARD) naar PHP
41.05485
1 Lombard(BARD) naar EGP
￡E.33.0615
1 Lombard(BARD) naar BRL
R$3.7665
1 Lombard(BARD) naar CAD
C$0.983475
1 Lombard(BARD) naar BDT
85.02525
1 Lombard(BARD) naar NGN
1,006.4925
1 Lombard(BARD) naar COP
$2,693.0475
1 Lombard(BARD) naar ZAR
R.12.1923
1 Lombard(BARD) naar UAH
29.3508
1 Lombard(BARD) naar TZS
T.Sh.1,713.7575
1 Lombard(BARD) naar VES
Bs155.5425
1 Lombard(BARD) naar CLP
$659.835
1 Lombard(BARD) naar PKR
Rs197.1972
1 Lombard(BARD) naar KZT
365.55975
1 Lombard(BARD) naar THB
฿22.689675
1 Lombard(BARD) naar TWD
NT$21.559725
1 Lombard(BARD) naar AED
د.إ2.559825
1 Lombard(BARD) naar CHF
Fr0.564975
1 Lombard(BARD) naar HKD
HK$5.419575
1 Lombard(BARD) naar AMD
֏266.828625
1 Lombard(BARD) naar MAD
.د.م6.493725
1 Lombard(BARD) naar MXN
$13.022325
1 Lombard(BARD) naar SAR
ريال2.615625
1 Lombard(BARD) naar ETB
Br106.682625
1 Lombard(BARD) naar KES
KSh90.110025
1 Lombard(BARD) naar JOD
د.أ0.4945275
1 Lombard(BARD) naar PLN
2.58075
1 Lombard(BARD) naar RON
лв3.08295
1 Lombard(BARD) naar SEK
kr6.68205
1 Lombard(BARD) naar BGN
лв1.18575
1 Lombard(BARD) naar HUF
Ft235.399275
1 Lombard(BARD) naar CZK
14.793975
1 Lombard(BARD) naar KWD
د.ك0.2141325
1 Lombard(BARD) naar ILS
2.280825
1 Lombard(BARD) naar BOB
Bs4.819725
1 Lombard(BARD) naar AZN
1.18575
1 Lombard(BARD) naar TJS
SM6.43095
1 Lombard(BARD) naar GEL
1.8972
1 Lombard(BARD) naar AOA
Kz636.399
1 Lombard(BARD) naar BHD
.د.ب0.2629575
1 Lombard(BARD) naar BMD
$0.6975
1 Lombard(BARD) naar DKK
kr4.53375
1 Lombard(BARD) naar HNL
L18.37215
1 Lombard(BARD) naar MUR
32.09895
1 Lombard(BARD) naar NAD
$12.129525
1 Lombard(BARD) naar NOK
kr7.12845
1 Lombard(BARD) naar NZD
$1.234575
1 Lombard(BARD) naar PAB
B/.0.6975
1 Lombard(BARD) naar PGK
K2.964375
1 Lombard(BARD) naar QAR
ر.ق2.5389
1 Lombard(BARD) naar RSD
дин.71.193825
1 Lombard(BARD) naar UZS
soʻm8,303.5701
1 Lombard(BARD) naar ALL
L58.666725
1 Lombard(BARD) naar ANG
ƒ1.248525
1 Lombard(BARD) naar AWG
ƒ1.248525
1 Lombard(BARD) naar BBD
$1.395
1 Lombard(BARD) naar BAM
KM1.18575
1 Lombard(BARD) naar BIF
Fr2,056.9275
1 Lombard(BARD) naar BND
$0.90675
1 Lombard(BARD) naar BSD
$0.6975
1 Lombard(BARD) naar JMD
$111.969675
1 Lombard(BARD) naar KHR
2,801.20185
1 Lombard(BARD) naar KMF
Fr297.135
1 Lombard(BARD) naar LAK
15,163.043175
1 Lombard(BARD) naar LKR
රු212.58405
1 Lombard(BARD) naar MDL
L11.948175
1 Lombard(BARD) naar MGA
Ar3,141.88875
1 Lombard(BARD) naar MOP
P5.58
1 Lombard(BARD) naar MVR
10.7415
1 Lombard(BARD) naar MWK
MK1,210.936725
1 Lombard(BARD) naar MZN
MT44.605125
1 Lombard(BARD) naar NPR
रु98.94735
1 Lombard(BARD) naar PYG
4,946.67
1 Lombard(BARD) naar RWF
Fr1,012.0725
1 Lombard(BARD) naar SBD
$5.740425
1 Lombard(BARD) naar SCR
9.381375
1 Lombard(BARD) naar SRD
$26.85375
1 Lombard(BARD) naar SVC
$6.103125
1 Lombard(BARD) naar SZL
L12.1365
1 Lombard(BARD) naar TMT
m2.448225
1 Lombard(BARD) naar TND
د.ت2.049255
1 Lombard(BARD) naar TTD
$4.72905
1 Lombard(BARD) naar UGX
Sh2,430.09
1 Lombard(BARD) naar XAF
Fr398.2725
1 Lombard(BARD) naar XCD
$1.88325
1 Lombard(BARD) naar XOF
Fr398.2725
1 Lombard(BARD) naar XPF
Fr71.8425
1 Lombard(BARD) naar BWP
P9.41625
1 Lombard(BARD) naar BZD
$1.401975
1 Lombard(BARD) naar CVE
$67.050675
1 Lombard(BARD) naar DJF
Fr123.4575
1 Lombard(BARD) naar DOP
$44.82135
1 Lombard(BARD) naar DZD
د.ج91.267875
1 Lombard(BARD) naar FJD
$1.5903
1 Lombard(BARD) naar GNF
Fr6,064.7625
1 Lombard(BARD) naar GTQ
Q5.34285
1 Lombard(BARD) naar GYD
$145.917
1 Lombard(BARD) naar ISK
kr88.5825

Lombard bron

Voor een beter begrip van Lombard kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Lombard
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Lombard

Hoeveel is Lombard (BARD) vandaag waard?
De live BARD prijs in USD is 0.6975 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BARD naar USD prijs?
De huidige prijs van BARD naar USD is $ 0.6975. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Lombard?
De marktkapitalisatie van BARD is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BARD?
De circulerende voorraad van BARD is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BARD?
BARD bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BARD?
BARD zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van BARD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BARD is $ 229.81K USD.
Zal BARD dit jaar hoger gaan?
BARD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BARD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

