OpenServ (SERV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OpenServ (SERV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

OpenServ (SERV) Informatie Layer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps. Layer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps. Officiële website: https://openserv.ai Whitepaper: https://docsend.com/view/fm8vpbs8w52iqyg3 Block explorer: https://etherscan.io/token/0x40e3d1A4B2C47d9AA61261F5606136ef73E28042

OpenServ (SERV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OpenServ (SERV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 26.22M $ 26.22M $ 26.22M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 672.38M $ 672.38M $ 672.38M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 39.00M $ 39.00M $ 39.00M Hoogste ooit: $ 0.08939 $ 0.08939 $ 0.08939 Laagste ooit: $ 0.001324754625465334 $ 0.001324754625465334 $ 0.001324754625465334 Huidige prijs: $ 0.039 $ 0.039 $ 0.039 Meer informatie over OpenServ (SERV) prijs

OpenServ (SERV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OpenServ (SERV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SERV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SERV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SERV begrijpt, kun je de live prijs van SERV token verkennen!

OpenServ (SERV) Prijsgeschiedenis Door de SERV prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van SERV Wil je weten waar je SERV naartoe gaat? Onze SERV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

