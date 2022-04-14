Zebec Network (ZBCN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zebec Network (ZBCN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Zebec Network (ZBCN) Informatie ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders. Officiële website: https://zebec.io/ Whitepaper: https://docs.zebec.io/zebec-network-white-paper Block explorer: https://solscan.io/token/ZBCNpuD7YMXzTHB2fhGkGi78MNsHGLRXUhRewNRm9RU

Zebec Network (ZBCN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zebec Network (ZBCN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 407.60M $ 407.60M $ 407.60M Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 91.96B $ 91.96B $ 91.96B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 443.26M $ 443.26M $ 443.26M Hoogste ooit: $ 0.0071973 $ 0.0071973 $ 0.0071973 Laagste ooit: $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 Huidige prijs: $ 0.0044326 $ 0.0044326 $ 0.0044326 Meer informatie over Zebec Network (ZBCN) prijs

Zebec Network (ZBCN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zebec Network (ZBCN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZBCN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZBCN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZBCN begrijpt, kun je de live prijs van ZBCN token verkennen!

Hoe koop je ZBCN? Wil je Zebec Network (ZBCN) toevoegen aan je portfolio?

Zebec Network (ZBCN) Prijsgeschiedenis Door de ZBCN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ZBCN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ZBCN Wil je weten waar je ZBCN naartoe gaat? Onze ZBCN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZBCN token!

