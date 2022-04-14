SAL (SAL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SAL (SAL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SAL (SAL) Informatie

Salvium is a cutting-edge proof-of-work private blockchain that seamlessly combines staking, privacy, and DeFi capabilities while navigating crypto regulations. Built on a fork of Monero, it retains Monero's advanced privacy features such as stealth addresses and ring signatures. However, Salvium introduces groundbreaking innovations that significantly alter transaction mechanics, creating a unique solution in the DeFi space.

Officiële website: https://salvium.io/
Whitepaper: https://salvium.io/docs/salvium-litepaper-v1_0-english.pdf
Block explorer: https://explorer.salvium.io/

SAL (SAL) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SAL (SAL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis.

Marktkapitalisatie: $ 0.00
Totale voorraad: $ 56.21M
Circulerende voorraad: $ 0.00
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.70M
Hoogste ooit: $ 0.14715
Laagste ooit: $ 0.04988210290947859
Huidige prijs: $ 0.058

SAL (SAL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van SAL (SAL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad: Het maximum aantal SAL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAL tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Hoe koop je SAL?

MEXC ondersteunt verschillende methoden om SAL te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

SAL (SAL) Prijsgeschiedenis

Door de SAL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van SAL

Onze SAL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

