SAFE AnWang (SAFE4) Informatie The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem. Officiële website: https://www.anwang.com Whitepaper: https://anwang.com/download/aw3_bps.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1

SAFE AnWang (SAFE4) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SAFE AnWang (SAFE4), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.97M $ 7.97M $ 7.97M Hoogste ooit: $ 9.21 $ 9.21 $ 9.21 Laagste ooit: $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 Huidige prijs: $ 2.997 $ 2.997 $ 2.997 Meer informatie over SAFE AnWang (SAFE4) prijs

SAFE AnWang (SAFE4) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SAFE AnWang (SAFE4) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAFE4 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAFE4 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAFE4 begrijpt, kun je de live prijs van SAFE4 token verkennen!

