Raydium (RAY) Informatie Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools. Officiële website: https://raydium.io/#/ Whitepaper: https://raydium.io/Raydium-Litepaper.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R

Raydium (RAY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Raydium (RAY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 753.71M $ 753.71M $ 753.71M Totale voorraad: $ 555.00M $ 555.00M $ 555.00M Circulerende voorraad: $ 268.13M $ 268.13M $ 268.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.56B $ 1.56B $ 1.56B Hoogste ooit: $ 16.87 $ 16.87 $ 16.87 Laagste ooit: $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 Huidige prijs: $ 2.811 $ 2.811 $ 2.811 Meer informatie over Raydium (RAY) prijs

Raydium (RAY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Raydium (RAY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RAY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RAY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RAY begrijpt, kun je de live prijs van RAY token verkennen!

