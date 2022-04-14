Radicle (RAD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Radicle (RAD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Radicle (RAD) Informatie Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git's peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place. Officiële website: https://radworks.org/ Whitepaper: https://docs.radworks.org/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3

Radicle (RAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Radicle (RAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.91M $ 31.91M $ 31.91M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 51.58M $ 51.58M $ 51.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 61.87M $ 61.87M $ 61.87M Hoogste ooit: $ 27.7 $ 27.7 $ 27.7 Laagste ooit: $ 0.5661187598774695 $ 0.5661187598774695 $ 0.5661187598774695 Huidige prijs: $ 0.6187 $ 0.6187 $ 0.6187 Meer informatie over Radicle (RAD) prijs

Radicle (RAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Radicle (RAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RAD begrijpt, kun je de live prijs van RAD token verkennen!

Radicle (RAD) Prijsgeschiedenis Door de RAD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de RAD prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van RAD Wil je weten waar je RAD naartoe gaat? Onze RAD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RAD token!

