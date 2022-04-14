Pyth Network (PYTH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pyth Network (PYTH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pyth Network (PYTH) Informatie The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world's largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere. Officiële website: https://pyth.network/ Whitepaper: https://pyth.network/whitepaper_v2.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3

Pyth Network (PYTH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pyth Network (PYTH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 879.17M $ 879.17M $ 879.17M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 5.75B $ 5.75B $ 5.75B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B Hoogste ooit: $ 4 $ 4 $ 4 Laagste ooit: $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 Huidige prijs: $ 0.1529 $ 0.1529 $ 0.1529 Meer informatie over Pyth Network (PYTH) prijs

Pyth Network (PYTH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pyth Network (PYTH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PYTH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PYTH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PYTH begrijpt, kun je de live prijs van PYTH token verkennen!

Pyth Network (PYTH) Prijsgeschiedenis Door de PYTH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PYTH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PYTH Wil je weten waar je PYTH naartoe gaat? Onze PYTH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PYTH token!

