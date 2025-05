PYTH

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

NaamPYTH

PositieNo.98

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,90%

Circulerende voorraad5 749 986 773,947241

Maximale voorraad10 000 000 000

Totale voorraad9 999 986 773,84724

Circulatiesnelheid0.5749%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.150148439943238,2024-03-16

Laagste prijs0.1057277834767513,2025-04-07

Publieke blockchainSOL

