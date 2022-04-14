Pundi X (PUNDIX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pundi X (PUNDIX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pundi X (PUNDIX) Informatie Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain. Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain. Officiële website: https://pundix.com/ Whitepaper: https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38 Koop nu PUNDIX!

Pundi X (PUNDIX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pundi X (PUNDIX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 80.69M $ 80.69M $ 80.69M Totale voorraad: $ 258.39M $ 258.39M $ 258.39M Circulerende voorraad: $ 258.39M $ 258.39M $ 258.39M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 80.74M $ 80.74M $ 80.74M Hoogste ooit: $ 0.8636 $ 0.8636 $ 0.8636 Laagste ooit: $ 0.21487481482968304 $ 0.21487481482968304 $ 0.21487481482968304 Huidige prijs: $ 0.3123 $ 0.3123 $ 0.3123 Meer informatie over Pundi X (PUNDIX) prijs

Pundi X (PUNDIX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pundi X (PUNDIX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PUNDIX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PUNDIX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PUNDIX begrijpt, kun je de live prijs van PUNDIX token verkennen!

Pundi X (PUNDIX) Prijsgeschiedenis Door de PUNDIX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PUNDIX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PUNDIX Wil je weten waar je PUNDIX naartoe gaat? Onze PUNDIX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PUNDIX token!

