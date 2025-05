PUNDIX

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

NaamPUNDIX

PositieNo.297

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)191.78%

Circulerende voorraad258,386,541.0999244

Maximale voorraad258,526,640

Totale voorraad258,386,541.0999244

Circulatiesnelheid0.9994%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit7.13592656,2021-04-09

Laagste prijs0.21487481482968304,2025-04-07

Publieke blockchainETH

InleidingPundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.