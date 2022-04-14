PortugalNationalTeam (POR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PortugalNationalTeam (POR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PortugalNationalTeam (POR) Informatie One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Officiële website: https://www.fpf.pt/pt/ Block explorer: https://chiliscan.com/token/0xffad7930b474d45933c93b83a2802204b8787129 Koop nu POR!

PortugalNationalTeam (POR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PortugalNationalTeam (POR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M Totale voorraad: $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M Circulerende voorraad: $ 5.73M $ 5.73M $ 5.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.43M $ 16.43M $ 16.43M Hoogste ooit: $ 7.363 $ 7.363 $ 7.363 Laagste ooit: $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 Huidige prijs: $ 0.8243 $ 0.8243 $ 0.8243 Meer informatie over PortugalNationalTeam (POR) prijs

PortugalNationalTeam (POR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PortugalNationalTeam (POR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POR begrijpt, kun je de live prijs van POR token verkennen!

Hoe koop je POR? Wil je PortugalNationalTeam (POR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om POR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je POR koopt op MEXC!

PortugalNationalTeam (POR) Prijsgeschiedenis Door de POR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de POR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van POR Wil je weten waar je POR naartoe gaat? Onze POR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van POR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!