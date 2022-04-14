PLEARN (PLN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PLEARN (PLN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PLEARN (PLN) Informatie The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology. Officiële website: https://www.plearn.finance Whitepaper: https://app.plearnclub.com/PLEARN-Whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0xBe0D3526fc797583Dada3F30BC390013062A048B

PLEARN (PLN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PLEARN (PLN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Totale voorraad: $ 343.97M $ 343.97M $ 343.97M Circulerende voorraad: $ 86.06M $ 86.06M $ 86.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.72M $ 11.72M $ 11.72M Hoogste ooit: $ 0.355 $ 0.355 $ 0.355 Laagste ooit: $ 0.016945802929254527 $ 0.016945802929254527 $ 0.016945802929254527 Huidige prijs: $ 0.01674 $ 0.01674 $ 0.01674 Meer informatie over PLEARN (PLN) prijs

PLEARN (PLN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PLEARN (PLN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PLN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PLN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PLN begrijpt, kun je de live prijs van PLN token verkennen!

Hoe koop je PLN? Wil je PLEARN (PLN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om PLN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

PLEARN (PLN) Prijsgeschiedenis Door de PLN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PLN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PLN Wil je weten waar je PLN naartoe gaat? Onze PLN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PLN token!

