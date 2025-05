PLN

The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology.

NaamPLN

PositieNo.1603

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.45%

Circulerende voorraad86,063,705

Maximale voorraad700,000,000

Totale voorraad343,969,593.2933345

Circulatiesnelheid0.1229%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.13629674047096693,2024-09-27

Laagste prijs0.028515431900393146,2025-04-09

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

