Pikaboss (PIKABOSS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pikaboss (PIKABOSS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pikaboss (PIKABOSS) Informatie Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It's time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way. Officiële website: https://www.pikaboss.vip Whitepaper: https://pikaboss.vip/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xa9d54f37ebb99f83b603cc95fc1a5f3907aaccfd

Pikaboss (PIKABOSS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pikaboss (PIKABOSS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.45M $ 21.45M $ 21.45M Totale voorraad: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Circulerende voorraad: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.45M $ 21.45M $ 21.45M Hoogste ooit: $ 0.0000003 $ 0.0000003 $ 0.0000003 Laagste ooit: $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 Huidige prijs: $ 0.00000005098 $ 0.00000005098 $ 0.00000005098 Meer informatie over Pikaboss (PIKABOSS) prijs

Pikaboss (PIKABOSS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pikaboss (PIKABOSS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PIKABOSS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PIKABOSS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PIKABOSS begrijpt, kun je de live prijs van PIKABOSS token verkennen!

Hoe koop je PIKABOSS? Wil je Pikaboss (PIKABOSS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om PIKABOSS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je PIKABOSS koopt op MEXC!

Pikaboss (PIKABOSS) Prijsgeschiedenis Door de PIKABOSS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PIKABOSS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PIKABOSS Wil je weten waar je PIKABOSS naartoe gaat? Onze PIKABOSS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PIKABOSS token!

