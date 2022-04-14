Seed.Photo (PHOTO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Seed.Photo (PHOTO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Seed.Photo (PHOTO) Informatie SEED.photo is a game-changer in the digital photography world, claiming the title of the world's first decentralized NFT photography marketplace. Imagine a platform where photographers can unleash their creativity, from capturing stunning shots to editing and uploading them. But here's the twist: they can transform their masterpieces into unique NFTs and join the exciting Web3 space. Officiële website: https://www.seed.photo Block explorer: https://bscscan.com/token/0x6730f7A6BbB7b9C8e60843948f7FEB4B6a17B7F7 Koop nu PHOTO!

Seed.Photo (PHOTO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Seed.Photo (PHOTO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.85B $ 1.85B $ 1.85B Hoogste ooit: $ 4.34 $ 4.34 $ 4.34 Laagste ooit: $ 0.47730885327562134 $ 0.47730885327562134 $ 0.47730885327562134 Huidige prijs: $ 1.0153 $ 1.0153 $ 1.0153 Meer informatie over Seed.Photo (PHOTO) prijs

Seed.Photo (PHOTO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Seed.Photo (PHOTO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PHOTO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PHOTO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PHOTO begrijpt, kun je de live prijs van PHOTO token verkennen!

Hoe koop je PHOTO? Wil je Seed.Photo (PHOTO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om PHOTO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je PHOTO koopt op MEXC!

Seed.Photo (PHOTO) Prijsgeschiedenis Door de PHOTO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PHOTO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PHOTO Wil je weten waar je PHOTO naartoe gaat? Onze PHOTO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PHOTO token!

