OpenLedger (OPEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OpenLedger (OPEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

OpenLedger (OPEN) Informatie OpenLedger is an AI-blockchain infrastructure for training and deploying specialized models using community-owned datasets (Datanets). All actions such as dataset uploads, model training, reward credits, and governance participation are executed on-chain. Users can create Datanets, contribute to public ones, build models, and publish them with transparent tokenized mechanics. Officiële website: https://www.openledger.xyz/ Whitepaper: https://openledger.gitbook.io/openledger Block explorer: https://etherscan.io/token/0xa227cc36938f0c9e09ce0e64dfab226cad739447

OpenLedger (OPEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OpenLedger (OPEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 731.38M $ 731.38M $ 731.38M Hoogste ooit: $ 1.88159 $ 1.88159 $ 1.88159 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.73138 $ 0.73138 $ 0.73138 Meer informatie over OpenLedger (OPEN) prijs

OpenLedger (OPEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OpenLedger (OPEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OPEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OPEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OPEN begrijpt, kun je de live prijs van OPEN token verkennen!

OpenLedger (OPEN) Prijsgeschiedenis Door de OPEN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OPEN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OPEN Wil je weten waar je OPEN naartoe gaat? Onze OPEN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OPEN token!

