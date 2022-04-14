OMAX (OMAX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OMAX (OMAX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OMAX (OMAX) Informatie OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem. OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem. Officiële website: https://omaxcoin.com/ Whitepaper: https://omaxcoin.com/Whitepaper/OMAX_Whitepaper.pdf Block explorer: https://omaxray.com/ Koop nu OMAX!

OMAX (OMAX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OMAX (OMAX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Totale voorraad: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Circulerende voorraad: $ 8.67B $ 8.67B $ 8.67B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Hoogste ooit: $ 0.005025 $ 0.005025 $ 0.005025 Laagste ooit: $ 0.000121579768640828 $ 0.000121579768640828 $ 0.000121579768640828 Huidige prijs: $ 0.0001384 $ 0.0001384 $ 0.0001384 Meer informatie over OMAX (OMAX) prijs

OMAX (OMAX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OMAX (OMAX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OMAX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OMAX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OMAX begrijpt, kun je de live prijs van OMAX token verkennen!

Hoe koop je OMAX? Wil je OMAX (OMAX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om OMAX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je OMAX koopt op MEXC!

OMAX (OMAX) Prijsgeschiedenis Door de OMAX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OMAX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OMAX Wil je weten waar je OMAX naartoe gaat? Onze OMAX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OMAX token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!