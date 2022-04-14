Open Loot (OL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Open Loot (OL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Open Loot (OL) Informatie Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc. Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc. Officiële website: https://openloot.com/ Whitepaper: https://wiki.openloot.com/ Block explorer: https://etherscan.io/address/0x1F57da732A77636D913C9a75d685B26CC85DCC3A Koop nu OL!

Open Loot (OL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Open Loot (OL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.37M Totale voorraad: $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 631.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 185.00M Hoogste ooit: $ 0.69 Laagste ooit: $ 0.010004023298681924 Huidige prijs: $ 0.037

Open Loot (OL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Open Loot (OL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OL begrijpt, kun je de live prijs van OL token verkennen!

Hoe koop je OL? Wil je Open Loot (OL) toevoegen aan je portfolio?

Open Loot (OL) Prijsgeschiedenis Door de OL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen.

Prijsvoorspelling van OL

